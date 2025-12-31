Лукашенко: Зеленский угробил цветущую часть Европы

Президент Белоруссии призвал Владимира Зеленского договариваться, пока не поздно

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский угробил цветущую часть Европы, ему нужно договариваться о мире, пока не поздно.

"Владимиру Александровичу [Зеленскому] не надо этим путем идти (путем атак на резиденцию российского лидера Владимира Путина - прим. ТАСС). И так угробил цветущую часть Европы. Ну, добьет окончательно. Не надо ему этим путем идти. Надо, пока не поздно, договориться", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер добавил, что предупреждает Киев о том, что "это закончится бедой, у России есть чем бахнуть по центрам принятия решений, что камня на камне не останется". "Надо остановиться, надо, чтобы в будущем году все-таки договорились о мире. И я бы очень хотел, чтобы в этом плане [президент США] Дональд Трамп был искренен. Чтобы это не было игрой или спектаклем, где одну и ту же роль играет Трамп и Запад целом или европейские государства. Что-то я так подозреваю, если так, что там наши братья-англичане стоят за этим. Вполне возможно", - добавил Лукашенко.

Он отметил, что "такие моменты, когда осуществляется террористическая атака на президента, - это редкость". "И это не бывает, чтобы кто-то большой это не одобрил. Это из опыта", - добавил президент Белоруссии.

Ранее в ходе посещения производственной площадки холдинга "Горизонт" Лукашенко заявил, что считает атаку с применением беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области терроризмом на государственном уровне. Белорусский лидер не исключил, что атака была предпринята с целью срыва процесса мирного урегулирования украинского конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков беспилотников не поступало. В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.