Полиция Украины за год изъяла у населения десятки тысяч гранат

Также полицейские выявили почти 5 тыс. уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Большие объемы взрывчатых веществ, а также десятки тысяч гранат и миллионы патронов были изъяты за год полицией у населения Украины. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"В 2025 году из незаконного оборота изъято более 8 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 2 млн патронов, сотни гранатометов, десятки тысяч гранат и тонны взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

Всего полицейские выявили почти 5 тыс. уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия.

В ноябре МВД Украины сообщило, что граждане за год действия закона о добровольном декларировании оружия (вступил в силу 25 ноября 2024 года) задекларировали свыше 15 тыс. единиц оружия, а сдали менее 400. Также были задекларированы 7,7 млн боеприпасов, при этом добровольно сдано государству всего чуть более 68 тыс. боеприпасов.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали раздавать оружие всем желающим. Как сообщали в МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.