Лукашенко рассказал, что предостерегал Путина от поездки в ЮАР на саммит БРИКС
11:18
обновлено 11:42
МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предостерегал российского лидера Владимира Путина от поездки в ЮАР на саммит БРИКС.
"Вспомнил разговор с Путиным. По-моему, это было перед [саммитом] БРИКС в Южной Африке. Чемоданы собирает. Я говорю: "Ты куда?" - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. - И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!" Полетел [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров тогда. Может, не потому, что я надавил. Но я ему высказал свое мнение".
Белорусский лидер добавил, что белорусская разведка "на уровне там разговоров, сплетен с Запада", информировала о возможности подготовки террористического акта против президента России.