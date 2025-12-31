Лукашенко рассказал, что предостерегал Путина от поездки в ЮАР на саммит БРИКС

Президент Белоруссии сказал российскому коллеге, что "нечего туда ехать"

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предостерегал российского лидера Владимира Путина от поездки в ЮАР на саммит БРИКС.

"Вспомнил разговор с Путиным. По-моему, это было перед [саммитом] БРИКС в Южной Африке. Чемоданы собирает. Я говорю: "Ты куда?" - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. - И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!" Полетел [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров тогда. Может, не потому, что я надавил. Но я ему высказал свое мнение".

Белорусский лидер добавил, что белорусская разведка "на уровне там разговоров, сплетен с Запада", информировала о возможности подготовки террористического акта против президента России.