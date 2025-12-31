Финская береговая охрана задержала судно за якобы повреждение кабеля

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Финском заливе

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 31 декабря. /ТАСС/. Береговая охрана Финляндии задержала судно за якобы повреждение подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Центр управления финской береговой охраны получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля [финской телекоммуникационной компании] Elisa в Финском заливе. Судно VL Turva прибыло на место и обнаружило, что якорная цепь судна находится в воде. Финские власти в рамках совместной операции взяли судно под свой контроль", - говорится в заявлении ведомства в Х.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что власти страны проводят инспекцию судна, предположительно повредившего кабель. Полиция Финляндии отметила, что поврежденный кабель соединяет Хельсинки и Таллин, а место повреждения находится на территории исключительной экономической зоны Эстонии.

Полиция Финляндии ведет расследование инцидента. При этом ни одно из ведомств не упомянуло, какой стране принадлежит задержанное судно.