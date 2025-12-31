Президент Ирана утвердил назначение экс-министра экономики и финансов главой ЦБ

Абдольнасер Хеммати будет занимать эту должность пять лет

ТЕГЕРАН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о назначении новым главой Центрального банка исламской республики экс-министра экономики и финансов Абдольнасера Хеммати. Соответствующий указ размещен на сайте иранского президента.

"Я ожидаю от вас <...> особого и максимального внимания к организации и управлению валютным рынком, ликвидации дисбалансов и контролю роста ликвидности с целью поддержки экономического роста, сохранения и повышения стоимости национальной валюты, а также достижения социальной справедливости", - говорится в указе.

Отмечается, что Хеммати назначен на должность председателя ЦБ Ирана сроком на пять лет.

29 декабря в центре Тегерана прошли протестные выступления торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. В тот же день в отставку подал глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин.

Волнения в Тегеране продолжились и 30 декабря. Как отмечало агентство ILNA, протесты и митинги прошли среди студентов тегеранских университетов.