Axios: Трамп и Нетаньяху обсуждали возможность ударов по Ирану в 2026 году

Источник американского портала предполагает, что президент США может поддержать такой шаг

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече 29 декабря в штате Флорида обсуждали возможность нанесения ударов по Ирану в 2026 году. Об этом сообщил американский портал Axios.

Читайте также Как европейские страны вели переговоры с Ираном по ядерному досье

По словам его источника из числа американских должностных лиц, Трамп, вероятнее всего, поддержит нанесение таких ударов, если США посчитают, что Иран предпринимает конкретные шаги для восстановления своей ядерной программы. Но "напряженность будет связана с тем, чтобы прийти к согласию, что именно означает восстановление", добавил чиновник. В публикации уточняется, что Трамп и Нетаньяху не достигли конкретных договоренностей относительно сроков возможных новых ударов со стороны США и Израиля, а также критериев для их нанесения.

По сведениям портала, Нетаньяху на упомянутой встрече в поместье американского лидера Мар-а-Лаго также согласился перейти к реализации второго этапа представленного Трампом мирного плана по сектору Газа. Как уточняется в публикации, "Трамп пообещал Нетаньяху, что позволит Израилю применить военную силу в отношении [радикального палестинского движения] ХАМАС, если оно не выполнит договоренности и не начнет разоружение".

Трамп на совместной с Нетаньяху пресс-конференции по итогам их консультаций 29 декабря заявил, что ХАМАС будет отведено "очень небольшое время" на разоружение, иначе ему "придется заплатить чертовски высокую цену". Президент США тогда подчеркнул, что с американской стороны процесс будут контролировать его спецпредставитель Стивен Уиткофф, а также зять и предприниматель Джаред Кушнер. Трамп также заявил, что США готовы к диалогу с Ираном, но могут и применить силу, и тогда последствия будут серьезнее, чем при ударе по ядерным объектам.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

6 ноября американский лидер выступил с утверждением, что Тегеран просит Вашингтон о снятии американских санкций. Он отметил тогда, что администрация США готова выслушать власти исламской республики. 14 ноября Трамп заявил, что Тегеран стремится к договоренностям с Вашингтоном по ядерной программе.