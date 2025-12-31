Орбан: США в 2026 году могут заключить с Россией соглашение о мире без ЕС

Премьер-министр Венгрии считает, что Запад больше не демонстрирует единство

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 31 декабря. /ТАСС/. Разногласия между США и Евросоюзом по стратегическим вопросам, включая конфликт на Украине, могут привести к тому, что в 2026 году американцы заключат договоренность о нормализации отношений с Россией без участия европейцев. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги уходящего года и выступая с прогнозами на будущее в интервью телеканалу М1.

Читайте также Путин и Трамп обсудили Украину и перспективы урегулирования. Главное

Глава правительства считает, что если раньше Запад умудрялся демонстрировать единство, то "теперь с этим покончено". Администрация Дональда Трампа предпринимает мирные усилия по урегулированию украинского конфликта и ведет переговоры с Россией, а тем временем лидеры ЕС поставляют вооружения Киеву и готовятся к войне. "В 2026 году большой вопрос будет заключаться в том, дойдет ли конфронтация между Соединенными Штатами и Европой до того, что американцы заключат мир с русскими без участия европейцев", - сказал Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в восстановлении нормальных отношений между Западом и Россией, поскольку это вновь предоставит обеим сторонам возможности взаимовыгодного экономического сотрудничества. "Если бы американцам удалось договориться с русскими, в результате чего Россия, вероятно, была бы освобождена от санкций, то российский рынок открылся бы и для нашей страны", - пояснил премьер.

В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине и поддерживает усилия администрации США, направленные на достижение этой цели.