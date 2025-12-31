Reuters: полиция Финляндии задержала судно Fitburg за якобы повреждение кабеля

Грузовой корабль ходил под флагом Сент-Винсента и Гренадин

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 31 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Финляндии по подозрению в якобы повреждении кабеля задержали грузовое судно Fitburg, ходившее под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на финскую полицию.

По его информации, также были задержаны 14 человек экипажа. Согласно данным MarineTraffic, Fitburg вышел из Санкт-Петербурга и направлялся в Хайфу.

Ранее сообщалось, что Береговая охрана Финляндии задержала судно за якобы повреждение подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa в Финском заливе. Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что власти страны проводят инспекцию судна, предположительно повредившего кабель. Полиция Финляндии отметила, что поврежденный кабель соединяет Хельсинки и Таллин, а место повреждения находится на территории исключительной экономической зоны Эстонии.