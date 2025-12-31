США готовы поддержать реализацию договоренностей Камбоджи и Таиланда о мире

Соединенные Штаты приветствуют освобождение Таиландом 18 камбоджийских военных, отмечается в документе вашингтонской администрации

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация готова содействовать реализации договоренностей Пномпеня и Бангкока о прекращении боевых действий. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

"Мы приветствуем освобождение Таиландом 18 камбоджийских военных и считаем это позитивным шагом по восстановлению добрососедских отношений и доверия, - отмечается в документе. - США готовы оказать поддержку правительствам Камбоджи и Таиланда в процессе дальнейшей реализации ключевых мер, согласованных в совместной декларации, подписанной 26 октября [2025 года в Куала-Лумпуре]".

"США приветствуют решительные действия правительств Камбоджи и Таиланда, нацеленные на выполнение договоренностей от 27 декабря о мире, - подчеркнул Пиготт. - Они демонстрируют приверженность обоих государств к незамедлительному установлению прочного мира путем реализации положений куала-лумпурских мирных договоренностей".

Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (08:00 мск) 27 декабря по итогам третьего специального заседания Генерального пограничного комитета двух стран. Последний виток эскалации пограничного конфликта между странами начался с перестрелки на границе 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные обстреляли из артиллерии таиландские позиции в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. В ходе столкновений погибли 23 таиландских военнослужащих. Согласно данным Минобороны Камбоджи, в результате обстрелов в Камбодже погиб 31 мирный житель, еще по меньшей мере 87 человек получили ранения.

Президент США Дональд Трамп 12 декабря заявил, что побеседовал по телефону с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи Анутхином Чанвиракуном и Хун Манетом. Хозяин Белого дома заверил, что лидеры двух стран согласились прекратить боевые действия в течение суток и вернуться к реализации договоренностей о мире. Однако после этого поступила информация о продолжении боевых действий. Госсекретарь США Марко Рубио 25 декабря заверил, что Вашингтон готов содействовать диалогу Пномпеня и Бангкока о прекращении боевых действий.