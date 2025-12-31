На Кипре назвали председательство в Совете ЕС предметом национальной гордости

Президент республики Никос Христодулидис сообщил об этом в предновогоднем обращении к народу

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ, 31 декабря. /ТАСС/. Предстоящее председательство Республики Кипр в Совете ЕС является для жителей острова предметом национальной гордости. Об этом сообщил в своем предновогоднем обращении к нации президент островного государства Никос Христодулидис.

"Начиная с завтрашнего дня и на предстоящие шесть месяцев наша родина принимает на себя функции председателя в Совете Европейского союза. Это, несомненно, момент гордости, национальная миссия, огромная ответственность, с которой, я убежден, мы успешно справимся", - заявил президент. По его словам, Кипр во время своего уже второго периода пребывания у руля европейской политики с момента своего вступления в Евросоюз в 2004 году (остров впервые председательствовал в Совете ЕС во второй половине 2012 года - прим. ТАСС) будет прилагать усилия к тому, чтобы ЕС был "автономным союзом, открытым миру".

Затронув тему достижений возглавляемого им кипрского правительства, Христодулидис отметил, что остров, благодаря "ответственной фискальной политике" властей, уверенно идет "по пути экономического роста". Этот рост, по его словам, привел к "полной занятости, нулевой инфляции, значительному сокращению государственного долга и постоянному повышению рейтингов" ведущими международными агентствами. "Это позволяет нам проводить целенаправленную социальную политику, инвестировать значительные средства в образование, здравоохранение, жилищное строительство, социальное государство, во все, что улучшает повседневную жизнь населения", - подчеркнул руководитель островной республики.

Христодулидис также обозначил пять основных приоритетных задач, стоящих перед кипрским правительством после недавних перестановок в кабинете министров. Первой из них он назвал "внешнюю политику, ориентированную на внешний мир, с четкой европейской и западной направленностью" в условиях существования сильных институтов обороны и безопасности. Вторая задача - это формирование "устойчивой и сильной экономики", третья - "модернизация государства посредством непрерывных реформ", четвертая - обеспечение "прозрачности, подотчетности и борьбы с коррупцией" и пятая приоритетная задача - это "улучшение повседневной жизни населения".