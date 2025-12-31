Генштаб: Израиль в 2026 году намерен добиться разоружения ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 декабря. /ТАСС/. Израиль рассчитывает в 2026 году добиться разоружения военных формирований радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир.

"2026 год будет решающим годом для формирования реалий в сфере безопасности для Государства Израиль. Наша решимость разоружить ХАМАС абсолютна. Мы не позволим террористической организации ХАМАС восстановить свой потенциал и угрожать нам", - заявил военачальник, слова которого распространила армейская пресс-служба.

По словам Замира, израильские военные прочно удерживают позиции вдоль "желтой линии" внутри сектора Газа. Генерал назвал это "новой границей безопасности". "Желтая линия" - это укрепленная оборонная линия, которая обеспечивает возможность быстрых оперативных ответных действий в случае необходимости. Мы продолжим ослаблять ХАМАС по мере надобности - войска должны быть на чеку и быть готовы к развитию событий", - указал он.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа представленного Трампом мирного плана. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.