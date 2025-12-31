Трамп: Нацгвардию США выведут из Лос-Анджелеса, Портленда и Чикаго

Администрация американского президента ранее настаивала на необходимости присутствия бойцов Национальной гвардии в этих и других американских городах

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация прекратит задействовать Национальную гвардию для поддержания порядка в городах Лос-Анджелес (штат Калифорния), Портленд (штат Орегон) и Чикаго (штат Иллинойс). Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы выводим Национальную гвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда, несмотря на то, что уровень преступности в этих городах значительно снизился благодаря присутствию там этих патриотов, и лишь благодаря этому", - отметил американский лидер. "Портленд, Лос-Анджелес и Чикаго пропали бы без вмешательства федеральных властей. Мы вернемся, возможно, в совсем иной и более решительной форме, когда преступность вновь станет расти. Это лишь вопрос времени", - добавил он.

Трамп также подчеркнул: "Трудно поверить, что мэры и губернаторы из числа демократов, являющиеся крайне некомпетентными, хотят, чтобы мы ушли, особенно с учетом огромных успехов, которых мы достигли".

Администрация Трампа ранее настаивала на необходимости присутствия бойцов Национальной гвардии в этих и других американских городах для пресечения беспорядков и обеспечения безопасности сотрудников служб, которые занимаются массовым выдворением из страны нелегальных мигрантов. Во всех упомянутых Трампом городах и штатах у власти сейчас представители оппозиционной Демократической партии. Они обвиняют вашингтонскую администрацию в чрезмерно жестких действиях в отношении мигрантов.

Верховный суд США ранее не разрешил администрации Трампа задействовать на этом этапе Национальную гвардию для пресечения беспорядков в Чикаго. В опубликованном 23 декабря решении высшей судебной инстанции США отмечалось, что федеральные власти пока "не смогли указать на источник полномочий, которые позволяли бы военным отвечать за исполнение законов в Иллинойсе". Вместе с тем это решение не является окончательным, Верховный суд продолжит рассмотрение этого вопроса. Несколько других судов по всей стране также ранее заблокировал отправку по решению Трампа бойцов Нацгвардии в штаты, где у власти демократы.

Трамп не раз критиковал демократов за неспособность обеспечить безопасность в городах и штатах.