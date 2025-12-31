США заявили, что атаковали суда наркоторговцев в Тихом океане

В Южном командовании ВС Соединенных Штатов указали, что три человека убиты из-за атаки

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Военные США нанесли удары по трем судам в международных водах в восточной части Тихого океана, которые якобы использовалось членами наркокартелей, сообщило Южное командование ВС США. Из-за атаки убиты три человека.

"Разведка подтвердила, что суда шли по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и перегружали наркотики", - говорится в сообщении командования в X.

В Южном командовании ВС США указали, что трое убитых находились на одном из судов, еще два человека покинули две другие лодки и отплыли от них, после чего военные потопили суда и известили Береговую охрану США для поиска и спасения людей.

Объединенная оперативная группа операции "Южное копье" нанесла удары 30 декабря по распоряжению военного министра Пита Хегсета.