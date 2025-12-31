ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Новый год и Рождество
Елка желаний
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Президент Болгарии заявил, что страна должна поддержать мирные усилия по Украине

Румен Радев подчеркнул, что 2025 год принес первые надежды на прекращение конфликта
Редакция сайта ТАСС
22:55

СОФИЯ, 1 января. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев в новогоднем обращении к нации призвал поддержать усилия по достижению мира на Украине. Выступление главы государства транслировали Болгарское национальное телевидение и другие телеканалы.

"Прошедший год был драматичным для мира, войны привели к гибели тысяч человек, но появились и первые надежды на их прекращение. Верю, что наша страна должна недвусмысленно поддержать усилия по достижению мира на Украине. Риск расширения конфликта еще сохраняется, и мы не должны рассчитывать, что кто-то другой будет защищать наши интересы, если мы сами не в состоянии этого делать", - указал президент Болгарии.

Радев приветствовал введение в стране единой европейской валюты с 1 января, но выразил сожаление, что решение об отказе от национальной валюты - лева - и о введении евро принималось без учета мнения граждан страны. "Убежден, что отказ от нашей национальной валюты должен был произойти после проведения референдума, с учетом мнения народа, но правящее большинство не захотело услышать своих граждан. Этот отказ был одним из драматичных симптомов глубокого разрыва между политическим классом и народом, что и подтвердили массовые протесты по всей стране", - отметил президент.

Он подчеркнул, что граждане во время массовых протестов "потребовали демократии, справедливости, честных выборов, объективных СМИ, реальной европейской перспективы и достойной жизни". "Нам предстоят выборы в парламент, а осенью состоятся выборы и нового президента. Мы не должны повторять старых ошибок и должны прекратить ходить по кругу. Чтобы вернуть демократию, мы не должны транжирить энергию и надежду, которая родилась на площадях, возможность изменить Болгарию. Мы готовы, можем и должны это сделать", - сказал глава государства, поздравляя граждан страны с наступившим 2026 годом. 

БолгарияУкраинаРадев, Румен