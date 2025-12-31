Президент Болгарии заявил, что страна должна поддержать мирные усилия по Украине

Румен Радев подчеркнул, что 2025 год принес первые надежды на прекращение конфликта

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 1 января. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев в новогоднем обращении к нации призвал поддержать усилия по достижению мира на Украине. Выступление главы государства транслировали Болгарское национальное телевидение и другие телеканалы.

"Прошедший год был драматичным для мира, войны привели к гибели тысяч человек, но появились и первые надежды на их прекращение. Верю, что наша страна должна недвусмысленно поддержать усилия по достижению мира на Украине. Риск расширения конфликта еще сохраняется, и мы не должны рассчитывать, что кто-то другой будет защищать наши интересы, если мы сами не в состоянии этого делать", - указал президент Болгарии.

Радев приветствовал введение в стране единой европейской валюты с 1 января, но выразил сожаление, что решение об отказе от национальной валюты - лева - и о введении евро принималось без учета мнения граждан страны. "Убежден, что отказ от нашей национальной валюты должен был произойти после проведения референдума, с учетом мнения народа, но правящее большинство не захотело услышать своих граждан. Этот отказ был одним из драматичных симптомов глубокого разрыва между политическим классом и народом, что и подтвердили массовые протесты по всей стране", - отметил президент.

Он подчеркнул, что граждане во время массовых протестов "потребовали демократии, справедливости, честных выборов, объективных СМИ, реальной европейской перспективы и достойной жизни". "Нам предстоят выборы в парламент, а осенью состоятся выборы и нового президента. Мы не должны повторять старых ошибок и должны прекратить ходить по кругу. Чтобы вернуть демократию, мы не должны транжирить энергию и надежду, которая родилась на площадях, возможность изменить Болгарию. Мы готовы, можем и должны это сделать", - сказал глава государства, поздравляя граждан страны с наступившим 2026 годом.