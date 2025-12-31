Трамп раскритиковал получение Джорджем Клуни гражданства Франции

Президент США отметил, что республика находится "эпицентре серьезной проблемы с преступностью" из-за проблем с миграцией

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подверг критике получение гражданства Франции актером Джорджем Клуни и его семьей и негативно высказался о французской миграционной политике.

"Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогнозиста всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной проблемы с преступностью из-за их абсолютно пугающего отношения к иммиграции, во многом похожего на то, что было при сонном Джо Байдене", - написал Трамп в Truth Social.

29 декабря AFP сообщило, что Джордж Клуни вместе с супругой и двумя детьми получили гражданство Франции.