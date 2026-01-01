Трамп обещал в новом году стремиться к установлению мира на земле

Президент США при этом не уточнил, будут ли американские войска направлены на Украину, и какую роль сыграло ЦРУ в ударе по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в новом году намерен стремиться к установлению мира на земле. Об этом он заявил журналистам вечером 31 декабря в начале приема в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

На вопрос о том, есть ли обещания, которые он дал себе перед наступлением Нового года, глава вашингтонской администрации ответил: "Да, есть. Мир на земле". Трамп не ответил на вопросы о том, готовы ли США направить свои войска на Украину, а также о том, какую роль сыграло ЦРУ в нанесении удара по Венесуэле. Трамп лишь улыбнулся и сказал журналистам: "Спасибо".

Владимир Зеленский ранее выступил с утверждением, что Киев обсуждает с Трампом размещение американских войск на Украине. Москва выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.