На востоке Йемена сепаратисты начали передачу позиций проправительственным силам

Первая бригада сил "Щит родины" уже передислоцирована в район Тамуд в провинции Хадрамаут, отметил представитель сил Южного переходного совета подполковник Мухаммед ан-Накиб

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 1 января. /ТАСС/. Командование Южного переходного совета (ЮПС) объявило о начале процесса интеграции своих бойцов в состав правительственных формирований "Щит родины". Об этом в ночь на четверг сообщил представитель сил ЮПС подполковник Мухаммед ан-Накиб.

"Исходя из нашего стремления к успеху усилий братьев по коалиции, а также для сохранения достижений в деле обеспечения безопасности всей территории нашей дорогой южной родины, сегодня начался процесс включения наших коллег в состав сил "Щит родины" для выполнения обязанностей и задач, возложенных на наши вооруженные силы, бок о бок с их братьями из числа военнослужащих всех формирований наших южных вооруженных сил", - сказал он в ходе обращения, которое опубликовал телеканал AIC. По словам ан-Накиба, первая бригада сил "Щит родины" уже передислоцирована в район Тамуд в провинции Хадрамаут, в ближайшее время ожидается передача позиций правительственным силам в районе Рама, а также части объектов в Хадрамауте и Эль-Махре.

Ситуация в Йемене обострилась после того, как сепаратисты из Южного переходного совета, поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами, установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Как заявил глава ЮПС Айдарус аз-Зубайди, на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. 27 декабря глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ночь на вторник силы альянса нанесли авиаудар по порту Эль-Мукалла в провинции Хадрамаут с целью уничтожения оружия и боевой техники, выгруженных с двух судов, которые следовали из ОАЭ. Позже аль-Алими подписал указ об аннулировании соглашения с ОАЭ о совместной обороне, потребовав вывода эмиратских сил с территории республики в течение 24 часов. В свою очередь МИД Саудовской Аравии обвинил ОАЭ в поддержке мятежа на востоке Йемена, назвав это угрозой своей национальной безопасности. После этого Минобороны ОАЭ объявило о сворачивании деятельности своего ограниченного контингента, который выполнял антитеррористические задачи в республике.