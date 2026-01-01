Орбан пожелал Европе в 2026 году вернуться к здравому смыслу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Владимир Гердо/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 1 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем новогоднем поздравлении пожелал Европе в 2026 году "обрести здравый смысл".

"С Новым годом! Пусть 2026 год станет годом, когда воцарится мир, и Европа вернется к здравому смыслу!" - говорится в сообщении на странице Орбана в Х.

Ранее президент России Владимир Путин из представителей европейских стран поздравил с Новым годом и Рождеством премьера Словакии Роберта Фицо и премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Также поздравления направлены президенту Сербии Александару Вучичу.