Премьер Чехии отверг политику устрашения войной

Андрей Бабиш также выразил уверенность в достижении мира в 2026 году

ПРАГА, 1 января. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отверг политику устрашения войной и выразил уверенность в достижении мира в 2026 году.

"Желаю, чтобы 2026 год был годом мира! Я верю, что будет! - сказал Бабиш в видеообращении к согражданам, которое опубликовано в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). - Вместо поиска путей к урегулированию, мы слышим все чаще речи, что война неизбежна, что она придет [к нам] через два или три года. Это безответственная политика. Политики не должны пугать войной. Они ответственны за то, чтобы войны прекратились".

Безответственные политики "говорят о войне, как будто речь идет о какой-то абстрактной игре, а не о человеческих жизнях, разбитых семьях и потерянном будущем". "Отвергаю тезис о том, что мир - это [выражение] слабости. Справедливый и постоянный мир - обязанность по отношению к нашим детям и их будущему", - подчеркнул премьер Чехии.