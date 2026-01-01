Гаглоев назвал чудовищным теракт в Херсонской области в новогоднюю ночь

Президент Южной Осетии отметил, что разделяет скорбь и боль семей погибших и пострадавших

ЦХИНВАЛ, 1 января. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев выразил соболезнования губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо в связи с атакой дронов ВСУ, унесшей жизни людей, назвав ее чудовищным терактом. Об этом сообщила пресс-служба главы закавказской республики.

"От имени народа Республики Южная Осетия и от себя лично выражаю вам и всем жителям Херсонской области глубокие соболезнования в связи с чудовищной террористической атакой дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах в новогоднюю ночь. Этот акт жестокости, унесший жизни более 20 мирных граждан, включая ребенка, вызывает стойкое осуждение и глубочайшее возмущение. Особую тревогу вызывает использование зажигательной смеси на одном из БПЛА, что свидетельствует о циничном и бесчеловечном характере этого преступления", - говорится в телеграмме.

Гаглоев отметил, что разделяет скорбь и боль семей погибших и пострадавших, выразив поддержку усилиям Сальдо по оказанию помощи жертвам и ликвидации последствий трагедии, а также уверенность, что виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.