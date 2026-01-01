Фидан провел переговоры с Умеровым

Встреча прошла в Анкаре

Редакция сайта ТАСС

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан © Anadolu via Reuters Connect

СТАМБУЛ, 1 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Анкаре переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщило турецкое министерство.

Подробности встречи не приводятся.

Власти Турции неоднократно заявляли о готовности предоставлять свою площадку для прямых переговоров между РФ и Украиной и выражали надежду на проведение встречи лидеров по Украине. В Стамбуле ранее прошли три раунда переговоров представителей России и Украины.