Зеленский: начальники генштабов стран Запада и Украины встретятся 5 января

Ожидается, что стороны обсудят гарантии безопасности для Киева

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что 5 января состоится встреча начальников генштабов стран Запада и Украины, на ней будут обсуждаться гарантии безопасности для Киева.

Как отметил Зеленский, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров каждый день на связи с американской командой и партнерами в Европе. В четверг у него состоялась встреча с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, 3 января состоится встреча советников по национальной безопасности на Украине.

"Это первая такая встреча на Украине по миру. Европейские представители, плюс мы ожидаем американскую команду онлайн. И 15 стран подтвердили, плюс представители европейских структур и НАТО. <...> 5 января будет встреча военных, встретятся начальники генеральных штабов. Главное - это гарантии безопасности для Украины. Политически почти все готово", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также напомнил, что 6 января состоится встреча на уровне лидеров европейских стран, "Коалиции желающих". На ней Киев рассчитывает получить больше поддержки и укрепить уверенность, чтобы по гарантиям и мирному соглашению "стало больше политической уверенности".