TV2: премьер Дании признала свои ошибки и допустила, что ее не переизберут

В частности, в новогоднем обращении Метте Фредериксен отметила, что недостаточно прислушивалась к населению

Премьер Дании Метте Фредериксен © Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/ Getty Images

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в своем новогоднем обращении к нации признала свои ошибки в управлени страной и выразила сомнение в своей победе на выборах в 2026 году. Об этом сообщает датский телеканал TV2 .

По данным телеканала, премьер заявила, что признает свои ошибки в управлении страной. Также она призналась, что недостаточно прислушивалась к населению, в том числе в вопросах высоких цен на продукты.

Кроме того, Фредериксен начала свое новогоднее обращение, заявив, что оно может стать для нее последним в должности премьера страны.