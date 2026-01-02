В ФРГ призвали возвращать пригодных к военной службе украинцев на родину

В ХСС также высказались за разработку плана по предотвращению попадания малоимущих мигрантов в германскую систему социального обеспечения

БЕРЛИН, 2 января. /ТАСС/. Земельная группа партии Христианско-социальный союз (ХСС) в Бундестаге (парламенте ФРГ) считает, что пригодные к военной службе украинцы должны быть возвращены на родину из ФРГ. Об этом говорится в проекте резолюции, подготовленном для собрания земельной группы ХСС в Верхней Баварии, пишет газета Münchner Merkur.

"Мы будем настаивать на том, чтобы пригодные к военной службе украинские мужчины внесли свой вклад в защиту своей страны", - указывается в документе. Кроме того, как отметили в ХСС, для всех просителей убежища - с апреля 2025 года сюда входят и вновь прибывшие украинцы - должно действовать правило, в соответствии с которым любые имеющиеся у них активы должны быть использованы "для покрытия расходов на их пребывание в Германии".

В то же время в ХСС высказались за разработку плана по предотвращению попадания малоимущих мигрантов в германскую систему социального обеспечения, даже если они прибывают из ЕС, в частности, из Румынии и Болгарии. "В настоящее время гражданам ЕС гарантирована свобода передвижения внутри Евросоюза на основании прецедентного права, даже при минимальной еженедельной рабочей неделе в 5,5 часа", - подчеркивается в документе.

Те, кто работает всего несколько часов в неделю, как заметили в ХСС, не должны иметь полной свободы передвижения, как работники внутри ЕС. "Трудовая миграция в Германию не должна быть миграцией, направленной на борьбу с бедностью", - констатировал лидер земельной группы ХСС в Бундестаге Александер Хофман.

Число находящихся в Германии украинских беженцев по состоянию на середину октября выросло до 1,26 млн. Из общего числа находящихся в стране украинцев более 550 тыс. - мужчины. 19 ноября правительство ФРГ одобрило поправки, которые лишают украинских беженцев, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года, так называемых гражданских пособий. Они впредь будут получать помощь, как и прочие просители убежища, то есть в денежном выражении меньше, чем сейчас.