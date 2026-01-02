На главной площади Клайпеды установили 15 мест возможного нахождения боеприпасов

Кроме того, на площади обнаружили фундаменты и подземная часть старинных построек

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Специальные исследования, проведенные на площади Атгимимо - главной в Клайпеде, установили 15 мест возможного нахождения боеприпасов времен Второй мировой войны.

"Проверка территории с помощью магнетометра показала 15 предположительных мест нахождения боеприпасов. Там предстоит провести раскопки", - сказал журналистам заведующий отделом Клайпедского самоуправления Андрюс Качалинас.

На площади обнаружены не только боеприпасы, но и археологические находки. Найдены фундаменты и подземная часть старинных построек. По оценке специалистов, они представляют историческую ценность, поэтому должны быть сохранены. В настоящее время идет подготовка вариантов включения археологических раритетов в проект обновления площади.

Боеприпасы времен Второй мировой войны на площади Атгимимо были обнаружены еще в октябре 2024 года. Несколько десятков боеприпасов вывезли на уничтожение. Однако саперы предположили, что их может быть больше. После окончания войны здесь проводились взрывные работы по сносу разрушенных зданий. Часть боеприпасов могла не сдетонировать.

Клайпеда (восточнопрусский Мемель) была одной из последних территорий в Литве, освобожденных советскими войсками. Это произошло 28 января 1945 года.