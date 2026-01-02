ЦАХАЛ: ракету-перехватчика на границе с Ливаном запустили по "ложной цели"

В ведомстве отметили, что "сирены воздушной тревоги были активированы в соответствии с протоколом"

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в районе границы с Ливаном ракета-перехватчик была запущена в сторону "ложной цели".

"После того, как в районе Барама [на границе с Ливаном] была активирована воздушная тревога, ракета-перехватчик была выпущена по ложной цели", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ведомстве отметили, что "сирены воздушной тревоги были активированы в соответствии с протоколом".