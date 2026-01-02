В Иране заявили, что вмешательство США в дела страны дестабилизирует регион

Протестующие предприниматели не имеют отношения к деструктивным элементам, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани

ТЕГЕРАН, 2 января. /ТАСС/. Вмешательство США во внутренние дела Ирана равносильно дестабилизации всего Ближнего Востока и приведет к сокрушению всех интересов Вашингтона в регионе. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа оказать поддержку иранским протестующим.

"Мы считаем, что протестующие предприниматели не имеют отношения к деструктивным элементам, и Трамп должен понимать, что вмешательство США в этот внутренний вопрос равносильно дестабилизации всего [ближневосточного] региона и уничтожению американских интересов", - написал он в X.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что "если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих", то США готовы оказать помощь демонстрантам.

По словам Лариджани, после этой публикации стало очевидно, кто именно является подстрекателем и пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Иране. "Американский народ должен знать, что Трамп начал эту авантюру. Берегите своих солдат", - добавил секретарь иранского Совбеза.

29 декабря в центре Тегерана начались протестные выступления торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. Во вторник к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. В среду группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь поручил министру внутренних дел Ирана Эскандару Момени выстроить диалог с протестующими, а также анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны.