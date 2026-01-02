Журналист Хелали: молчание Запада об атаке на Хорлы показывает его лицемерие

Это также демонстрирует, что Европа, на самом деле, ценит прежде всего себя, считает независимый американский журналист

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Отсутствие реакции Европы на удар ВСУ в новогоднюю ночь по кафе в Херсонской области показывает ее вопиющее лицемерие и то, что она, на самом деле, ценит прежде всего себя. Такое мнение выразил независимый американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали в комментарии RT.

"Совершено чудовищное преступление. Но по этому возмутительному молчанию видно, что, на самом деле, ценит Европа. А ценит она себя, причем выше всех остальных", - сказал он.

"Причина такого молчания - вопиющее лицемерие. Как я уже отмечал, [для Европы] жизни русских людей мало что стоят. Их жизни не равноценны жизням людей из других европейских стран. Не равноценны они, согласно точке зрения тамошних СМИ, и жизням украинцев", - отметил журналист.

Хелали также провел параллель с тем, как западные СМИ показывают жизни людей в секторе Газа: "есть враги, а есть друзья, и жизни друзей и их мирного населения гораздо ценнее жизней так называемых врагов или стратегических противников". "Поэтому и не высказывается никакого осуждения, хотя для него есть все основания: это было скопление мирных жителей, которые встречали Новый год со своими семьями и друзьями, среди них были дети и старики", - обратил внимание он.