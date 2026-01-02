Погранслужба Украины: 1,4 тыс. граждан в 2025 году пытались сбежать в Белоруссию

Больше всего попыток пересечения границы остается на границе со странами ЕС, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Порядка 1,4 тыс. украинцев пытались в 2025 году незаконно пересечь границу с Белоруссией. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Больше всего попыток пересечения границы остается на границе со странами Европейского союза. На направлении границы с Белоруссией также есть попытки незаконного пересечения границы. И мы этих нарушителей задерживаем. В 2025 году задержаны около 1,4 тыс. человек, которые пытались незаконно пересечь границу на этом направлении", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Ранее Демченко также заявлял, что в 2025 году число мужчин призывного возраста, пытающихся сбежать с Украины в Белоруссию, возросло в два раза по сравнению с предыдущими годами.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Мужчины стараются любыми способами откупиться или выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.