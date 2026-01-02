Колумнист Ренкас: Зеленский унизил Польшу своим визитом

Обозреватель газеты Myśl Polska отметил, что Варшава тратит большие деньги на поддержку уже проигравшего Киева

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Omar Marques/ Getty Images

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Визит Владимира Зеленского в Польшу стал унижением для польской дипломатии. Такое мнение выразил обозреватель газеты Myśl Polska Конрад Ренкас.

"Визит Зеленского - это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшее поражение в польско-украинских отношениях", - пишет колумнист.

По его словам, Варшава тратит большие деньги на поддержку уже проигравшего Киева. Как он считает, "€90 млрд - это еще одно пожертвование, а не кредит".

Евросоюз (ЕС) и страны Группы семи заморозили около €300 млрд активов РФ. Из них около €180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Участники саммита ЕС ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на 2026-2027 годы за счет займа.