Правительственные силы Йемена выбили сепаратистов из лагеря в Хадрамауте

Как сообщили источники телеканала Al Arabiya, наступление подразделений "Щит родины" поддерживается с воздуха

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 2 января. /ТАСС/. Формирования правительственных сил "Щит родины" вернули под контроль лагерь 37-й бригады, ключевой опорный пункт в районе Эль-Хашаа на западе провинции Хадрамаут, вытеснив оттуда отряды сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС), лояльного Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом заявил губернатор провинции и командующий операцией Салем аль-Ханбаши.

"Мы установили контроль над лагерем 37-й бригады в Эль-Хашаа", - приводит его слова саудовский телеканал Al Arabiya. Аль-Ханбаши добавил, что правительственные силы столкнулись с "очагами сопротивления", но смогли подавить их и двигаются в сторону города Сейюн. "Мы обращаемся с призывом к силам, подчиняющимся [Южному] переходному совету, уйти с позиций во избежание кровопролития", - сказал он.

Как сообщили источники телеканала, наступление подразделений "Щит родины" поддерживается с воздуха. В частности, было нанесено два авиаудара по позициям сепаратистов в зоне ответственности Первого военного округа (северная часть провинции Хадрамаут).

В пятницу глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими назначил губернатора восточной провинции Хадрамаут Салема аль-Ханбаши командующим силами "Щит родины" в этом регионе. Затем аль-Ханбаши объявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных Южному переходному совету. Как сообщил агентству AFP один из представителей ЮПС, ВВС Саудовской Аравии нанесли по меньшей мере семь ударов по их позициям в Хадрамауте. Глава провинции уточнил, что правительственный войска подверглись нападениям во время передвижения, в ответ по атакующим были нанесены авиаудары.

В свою очередь официальный представитель сил ЮПС подполковник Мухаммед ан-Накиб заявил о начале "войны между Севером и Югом" в провинции Хадрамаут, обвинив Саудовскую Аравию в поддержке террористов. Он добавил, что подразделения ЮПС ведут "битву национальной обороны" и отражают "широкомасштабное наступление". В ответ аль-Ханбаши назвал смешными утверждения ЮПС о том, что правительственные силы "Щит родины" состоят из боевиков различных террористических организаций.

Ситуация в Йемене обострилась после того, как в начале декабря сепаратисты из ЮПС установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. 27 декабря аль-Алими запросил военную помощь коалиции во главе с Саудовской Аравией. Позже он подписал указ об аннулировании соглашения с ОАЭ о совместной обороне, потребовав вывода эмиратских сил с территории республики в течение 24 часов. В свою очередь МИД Саудовской Аравии обвинил ОАЭ в поддержке мятежа на востоке Йемена, назвав это угрозой своей национальной безопасности. После этого Минобороны ОАЭ объявило о сворачивании деятельности своего ограниченного контингента, который выполнял антитеррористические задачи в республике.