Шейнбаум: разрушений после землетрясения в Мексике не зарегистрировано

Его магнитуда составила 6,5

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Vanguardia/ Breaking911/ X

МЕХИКО, 2 января. /ТАСС/. Разрушений или пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,5 в штате Герреро пока не зафиксировано. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции, которая возобновилась после приостановки из-за поступившего уведомления о землетрясении.

"Пока, по всей видимости, серьезных разрушений нет, но мы будем ждать отчета из Герреро. В случае Мехико по итогам первого облета вертолетов в соответствии с протоколами также сообщается об отсутствии повреждений", - сказала глава государства.

По предварительным данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 6,5. Эпицентр находился в 15 км к юго-западу от города Сан-Маркос в штате Герреро, очаг залегал на глубине около 10 км.