В Бельгии считают, что Европа "потеряла интернет"

Как заявил глава бельгийского центра кибербезопасности Мигель де Брюйкер, в европейских странах невозможно полностью хранить данные, так как американские компании доминируют в цифровой инфраструктуре

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Глава бельгийского центра кибербезопасности Мигель де Брюйкер заявил, что Европа настолько отстает от США в области цифровой инфраструктуры, что "потеряла интернет".

"Мы потеряли все облачные технологии. Мы потеряли интернет, давайте будем честны", - заявил он в интервью британской газете Financial Times.

Как считает бельгийский чиновник, в Европе невозможно полностью хранить данные, так как американские компании доминируют в цифровой инфраструктуре. Он предупредил, что киберзащита Европы зависит от сотрудничества частных компаний, большинство из которых являются американскими.