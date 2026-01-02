Председатель Госпогранслужбы Украины перейдет на работу в МВД

ГПСУ нуждается в изменении подходов в работе, заявил Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Председатель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко перейдет на работу в министерство внутренних дел. Об этом сообщил Владимир Зеленский, который встретился с главой МВД Игорем Клименко.

"Благодарен за четкую работу всей системы МВД. Отдельно обсудили сегодня вопросы деятельности Государственной пограничной службы Украины. Под руководством Сергея Дейнеко в течение уже более шести лет ГПСУ прошла значительный путь развития и усиления", - написал Зеленский в Telegram-канале.

В продолжении он отметил, что Госпогранслужба Украины нуждается в изменении подходов в работе. "Есть задачи по изменению подходов в работе ГПСУ. Говорили об этом и с Сергеем [Дейнеко]. В ближайшее время министр Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины", - подытожил он.

В начале декабря представители ГПСУ, включая Дейнеко, проигнорировали заседание временной следственной комиссии Верховной рады, где должны были объясниться, каким образом Тимур Миндич, друг Зеленского, замешанный в громком коррупционном скандале, сумел выехать из страны всего за несколько часов до обысков. Связан ли его перевод в МВД именно с этим, не сообщается.