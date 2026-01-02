NYT: Зеленский назначил Буданова главой офиса, чтобы помешать ему баллотироваться

По оценке издания, экс-глава ГУР рассматривается им как потенциальный соперник, поскольку США и Россия выступают за проведение выборов на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) должность главы своего офиса, чтобы устранить в его лице соперника на возможных президентских выборах. Такое мнение выразила газета The New York Times (NYT).

По оценке издания, Буданов рассматривается как потенциальный соперник Зеленского, поскольку США и Россия выступают за проведение выборов на Украине. По мнению аналитиков, на которых ссылается газета, включение в состав президентской администрации может осложнить любую попытку баллотироваться на пост главы государства.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил ТАСС, что никакое назначение на пост главы офиса не поможет Владимиру Зеленскому, ему "все равно не жить".

2 января Владимир Зеленский провел кадровые перестановки. Кирилл Буданов был снят с должности начальника ГУР Минобороны Украины и назначен главой офиса Зеленского. ГУР возглавил Олег Иващенко, который до этого руководил Службой внешней разведки. Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД, а кандидатура на освобождаемый им пост будет предложена в скором времени.