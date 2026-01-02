Мэр Нью-Йорка отменил указы предшественника, изданные после дела о коррупции

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани после вступления в должность отменил все распоряжения своего предшественника на этом посту Эрика Адамса, которые были изданы после того, как 26 сентября 2024 года федеральная прокуратура предъявила ему обвинения по делу о коррупции.

"Все исполнительные указы, изданные 26 сентября 2024 года или после этой даты и действовавшие по состоянию на 31 декабря 2025 года, отменяются", - говорится в первом указе Мамдани. В документе отмечается, что распоряжения, изданные до 26 сентября 2024 года, "продолжают действовать".

Демократ Зохран Мамдани 1 января был официально приведен к присяге в качестве нового мэра Нью-Йорка.

26 сентября 2024 года федеральная прокуратура предъявила Адамсу обвинения по делу о коррупции. В заявлении стороны обвинения утверждалось, что градоначальник принимал взятки и незаконные пожертвования на свою избирательную кампанию в том числе из иностранных источников. Адамс не признал свою вину и настаивал, что его предвыборная кампания проводилась в полном соответствии с американским законодательством. В феврале 2025 года Минюст США выступил с требованием о закрытии данного дела, в том числе обосновав это тем, что судебный процесс мешает градоначальнику помогать в реализации политики администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией. В апреле 2025 года дело о коррупции в отношении Адамса было закрыто.