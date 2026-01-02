Mehr: бунтовщики на западе Ирана вышли на улицы с оружием

Агентство также сообщает о поджоге зачинщиками беспорядков гражданского автомобиля в городе Кум

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 3 января. /ТАСС/. Неизвестные в иранской провинции Илам вышли на улицы с огнестрельным оружием. Соответствующее видео опубликовало агентство Mehr.

На кадрах видна группа людей в масках с огнестрельным оружием в руках. Агентство также сообщает о поджоге зачинщиками беспорядков гражданского автомобиля в городе Кум, который расположен в центре Ирана.

По информации агентства Fars, в некоторых районах Тегерана и пригородах столицы разрозненные группы людей вечером 2 января предпринимали попытки спровоцировать прохожих, выкрикивая антиправительственные лозунги. Отмечается, что в нескольких иранских провинциях продолжают действовать мятежники, вооруженные холодным или огнестрельным оружием, которые нападают на правительственные здания.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 31 декабря группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.