У зачинщиков беспорядков на юго-западе Ирана изъяли оружие

Глава полиции провинции Хузестан Фаршад Каземи призвал граждан проявлять бдительность на фоне попыток злоумышленников посеять смуту среди населения и учинить беспорядки в стране

ТЕГЕРАН, 3 января. /ТАСС/. Полиция города Шуштар провинции Хузестан в Иране задержала группу протестующих и изъяла у них огнестрельное и холодное оружие. Об этом сообщил глава полиции провинции Фаршад Каземи.

"Благодаря бдительности и своевременным действиям сотрудников правоохранительных органов, несколько нарушителей порядка были идентифицированы и задержаны, при них также были обнаружены пистолет Colt, 12 единиц холодного оружия и магазин", - приводит его слова агентство Mehr.

Каземи призвал граждан проявлять бдительность на фоне попыток злоумышленников посеять смуту среди населения и учинить беспорядки в стране.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 31 декабря группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана. На фоне волнений полиция исламской республики не раз заявляла о задержании вооруженных людей, пытавшихся учинить беспорядки.