В Литве работающих в торговле и сфере услуг обязали знать базовый литовский

Такие требования предъявляются по прошествии двух лет с того дня, когда иностранцу впервые выдается разрешение на проживание в республике

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 3 января. /ТАСС/. Требование к работающим в сферах торговли и услуг иностранцам обслуживать клиентов на государственном языке вступило в силу в Литве. Об этом сообщило министерство образования, науки и спорта балтийской республики.

"К работникам данных категорий вводится требования знания литовского языка на базовом уровне А1", - говорится в сообщении.

Как пояснило ведомство, они должны понимать и уметь использовать наиболее употребительные бытовые выражения и фразы, уметь представиться и представить другого человека, задать вопросы личного характера о месте проживания, занятиях, знакомых, имеющихся вещах и обстановке, а также ответить на вопросы об этом.

Такие требования предъявляются по прошествии двух лет с того дня, когда иностранцу впервые выдается разрешение на проживание в Литве.

Председатель крупнейшей в Сейме (парламенте) оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас предлагает применять еще более жесткий порядок. После пяти лет проживания в Литве иностранец, согласно идее Касчюнаса, должен не только говорить на бытовом уровне, но и на отвлеченные темы. Несоблюдение требования должно наказываться отказом в продлении вида на жительство.