Трамп заявил, что операция США в Венесуэле прошла "блестяще"

Американский президент отметил, что она была заранее хорошо спланирована

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Операция Вооруженных сил США в Венесуэле, в том числе захват президента страны Николаса Мадуро, была заранее хорошо спланирована и прошла блестяще. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Она была хорошо спланирована, в ней приняло участие множество замечательных военнослужащих и людей в целом. В общем, это была блестящая операция", - сказал американский лидер в кратком комментарии для газеты The New York Times.

Отвечая на вопрос о том, действовал ли он с разрешения Конгресса, Трамп сообщил, что затронет эту тему на пресс-конференции, которая должна состояться сегодня в 19:00 мск.