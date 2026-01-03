Bloomberg: жители Каракаса выстроились в очереди в магазины после ударов

Люди хотят запастись товарами первой необходимости, сообщает агентство

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Жители Каракаса образовали очереди у супермаркетов и аптек венесуэльской столицы после американских ударов, сообщает агентство Bloomberg.

Читайте также Удары по Венесуэле и захват Мадуро. Заявления Трампа

По его сведениям, люди ожидают открытия магазинов для того, чтобы запастись товарами первой необходимости. У круглосуточной аптеки на востоке города выстроились длинные очереди из автомобилей, пишет Bloomberg.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.