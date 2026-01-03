В Литве хотят продлить санкции против россиян и белорусов на два года

В случае, если сохранится установленный порядок, срок действия национальных литовских санкций истечет 2 мая 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 3 января. /ТАСС/. МИД Литвы предлагает продлить национальные санкции против граждан России и Белоруссии до конца 2027 года.

"Предлагаем продлить предусмотренные ограничения не на год, а до 31 декабря 2027 года, так как это не противоречит принципу пропорциональности мер и учитывает то, что ограничительные средства носят временный характер и могут быть пересмотрены", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В случае, если сохранится установленный порядок, срок действия национальных литовских санкций истечет 2 мая 2026 года.

Санкции предусматривают приостановку рассмотрения просьб граждан РФ и граждан Белоруссии о выдаче временных видов на жительство (ВНЖ). Россиянам, пропуск которых в Литву происходит в исключительных случаях, запрещено приобретать в Литве недвижимость, ввозить наличные украинские гривны, оформлять электронный статус резидента. Автоматически аннулируются ВНЖ тех, кто в течение трех календарных месяцев больше одного раза совершил поездку в РФ или Белоруссию.

Режим национальных санкций был введен в 2023 году и неоднократно продлевался. Введение новых санкций МИД с продлением не предлагает. "Действующие меры являются оптимальными и согласованными", - отметило ведомство.