В ФРГ с тревогой следят за сообщениями из Венесуэлы

МИД Германии сообщил, что ситуация пока неясная

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Власти Германии с большой тревогой следят за поступающей из Венесуэлы информацией, ситуация пока неясная. Об этом заявили ТАСС в МИД ФРГ.

"Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией в Венесуэле и с большой тревогой следим за последними сообщениями. МИД находится в тесном контакте с посольством в Каракасе", - отметили во внешнеполитическом ведомстве. "Ситуация в настоящее время пока еще отчасти неясная. Сегодня в МИД заседает кризисный штаб правительства. Мы тесно согласовываем действия с нашими партнерами", - указали в дипведомстве.

Ранее о созыве кризисного штаба правительства в связи с операцией США против Боливарианской Республики сообщила газета Bild.