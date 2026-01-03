Washington Post: глава МО Венесуэлы находится в безопасности после операции США

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель парламента страны Хорхе Родригес находятся в безопасности после ударов ВС США по территории республики. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на местные источники.

Также издание подтвердило информацию о том, что в безопасности находится вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.