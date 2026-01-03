Депутат Бундестага Пелльман: действия США в Венесуэле неприемлемы

Сопредседатель фракции Левой партии отметил, что они дестабилизируют весь регион

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Политика президента США Дональда Трампа, нацеленная на смену власти в Венесуэле, неприемлема, и власти Германии должны осудить действия Вашингтона. Об этом заявил сопредседатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Зёрен Пелльман.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"Дональд Трамп открыто объявляет войну - не из-за предполагаемой заботы о демократии или правах человека, но в действительности в связи с заинтересованностью в нефти, геополитическом влиянии и военном доминировании", - говорится в заявлении депутата, направленном в ответ на запрос ТАСС. "Правительство ФРГ должно ясно и недвусмысленно осудить эскалацию со стороны Вашингтона, немедленно выступить за созыв заседания Совета Безопасности ООН и вмешаться на уровне ООН", - отметил Пелльман. "Политика Трампа по смене режима противозаконна, грозит вызвать повсеместный пожар, дестабилизирует весь регион и в конечном счете наносит удар прежде всего по мирному населению. Это неприемлемо", - подчеркнул глава фракции ЛП.