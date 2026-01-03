Военачальники негативно отреагировали на желание Зеленского уволить Малюка

Комбриг нацбатальона "Азов" Денис Прокопенко, в частности, заявил, что глава СБУ - "один из наиэффективнейших командиров"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Несколько украинских военачальников негативно отреагировали на информацию о намерении Владимира Зеленского отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.

Первым отреагировал Михаил Драпатый, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины. "Служба безопасности Украины под руководством Василия Васильевича Малюка сегодня оказывает ощутимое влияние на устойчивость нашей обороны. <…> Василий Малюк - именно там, где должен быть", - написал он в своем Telegram-канале.

Позднее последовала реакция от комбрига нацбатальона "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ) Дениса Прокопенко, который, в частности, заявил, что глава СБУ - "один из наиэффективнейших командиров". "Продолжайте в том же духе, господин генерал!" - написал Прокопенко в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Негативное отношение к планам Зеленского высказал и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр, который в своем Telegram-канале сообщил, что это несет риски для страны. "Кадровые решения замены главы службы сегодня - это риск. Риск ослабления мощи одного из ключевых современных украинских тяжеловесов", - отметил Бровди.

Одними военными осуждение не ограничилось. Негативно новость восприняли и в политической партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), против которого Зеленский ранее ввел санкции. "Информация о попытках сместить руководителя СБУ шокирует недальновидностью тех, у кого в голове рождаются такие планы", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.

Накануне на фоне кадровых перестановок, совершенных Зеленским, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Малюка могут отправить в отставку. Как выразился сам Железняк в случае, если Малюка переведут на другое место службы, то для него это будет понижением.