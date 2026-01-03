Венесуэла и Россия выразили готовность укреплять стратегическое партнерство

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил твердую солидарность с народом Венесуэлы в связи с вооруженной агрессией

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Венесуэла и Россия выразили взаимную готовность продолжать укреплять стратегическое партнерство двух стран. Об этом по итогам телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес сообщил глава МИД республики Иван Хиль Пинто.

"В ходе беседы была выражена взаимная готовность продолжать укреплять всестороннее стратегическое партнерство между Россией и Венесуэлой", - написал Хиль в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Лавров выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы в связи с вооруженной агрессией и Россия будет и впредь поддерживать курс Боливарианского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны.