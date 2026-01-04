CNN: Мадуро с женой доставили в центр содержания под стражей в Нью-Йорке

Президент Венесуэлы может предстать перед судом в США 5 января

Редакция сайта ТАСС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро © AP Photo/ Gustavo Moreno

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Власти США доставили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в центр содержания под стражей, расположенный в Бруклине на юге Нью-Йорка, сообщает телекомпания CNN.

Читайте также От Мадуро до Норьеги. Случаи похищений глав государств

Самолет, на котором находились Мадуро и Флорес, приземлился на авиабазе ВВС Национальной гвардии США Стюарт (штат Нью-Йорк) около 16:30 по местному времени (00:30 мск). После этого венесуэльского лидера с супругой доставили на Манхэттен в Управление США по борьбе с наркотиками и затем отправили в центр содержания под стражей. Для транспортировки Мадуро и Флорес по Нью-Йорку американские власти использовали вертолеты и автомобили.

По информации телеканала NBC News, Мадуро может предстать перед судом в Нью-Йорке 5 января.