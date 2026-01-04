Вулин: народ Сербии никогда не поддержит силы, ведущие страну к конфликту с Россией

Есть политические партии, которые пошли бы на это, отметил бывший вице-премьер Сербии

БЕЛГРАД, 4 января. /ТАСС/. Сербы не будут поддерживать политические силы, которые втянут их страну в конфликт с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин.

"Я не могу представить, чтобы сербский народ избрал правительство, которое втянуло бы его в конфликт с Россией. Есть политические партии, которые пошли бы на это. Это прозападные, пронатовские партии. Без тени сомнения. Но я не могу представить, чтобы сербский народ избрал их, чтобы они втянули его в конфликт с Россией", - отметил Вулин.

Как подчеркнул политик, Россия не просит от Белграда вводить санкции против Евросоюза или США. По его словам, Москва также не выставляет для Сербии условий признания независимости Косова либо отказа от поддержки Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. "Россия не просит нас, например, присоединиться к ОДКБ. Россия ничего от нас не просит", - указал Вулин.

При этом бывший вице-премьер выделил риск вмешательства Запада во внутренние дела балканского государства. Он считает реальными провоцирование конфликтов внутри сербского общества и попытки установить в стране подконтрольную внешним силам власть путем переворота, а не легитимного голосования. Вулин также отметил угрозу для безопасности Сербии из-за усиленного вооружения ряда соседних государств.