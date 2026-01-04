Вулин призвал Россию не бросать "своего настоящего союзника" Сербию

Сербы поддержат Москву вне зависимости от позиций различных политиков, отметил бывший сербский вице-премьер

Председатель Наблюдательного совета компании "Сербиягаз" Александар Вулин © Александр Дзюба/ ТАСС

БЕЛГРАД, 4 января. /ТАСС/. России следует продолжать вести борьбу за свои интересы в Сербии, так как сербы поддержат Москву вне зависимости от позиций различных политиков. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший вице-премьер Сербии, председатель Наблюдательного совета государственной газовой компании "Сербиягаз" Александар Вулин.

"Россия, прежде всего, не должна отказываться от борьбы за Сербию. Никогда. Россия, как великая держава, обязана бороться за своего единственного настоящего союзника. Политики меняются, партии меняются, но сербы не изменились", - отметил Вулин.

По его словам, это необходимо для сохранения за Россией роли защитницы славян и великой державы, которая имеет историческую миссию защиты православных народов. Сербский политик также подчеркнул, что когда Сербия маневрирует, она делает это не для того, чтобы противостоять России, а ради выживания. По словам Вулина, при этом Белград "никогда не подвергает опасности жизненно важные интересы Москвы".

"Мы единственная страна, которая не ввела санкции против России. Это не мало. Это не следует принимать легко. Это нелегко. Россия находится за тысячи километров от нас. У нас есть поговорка: "Бог высоко, Россия далеко", - указал бывший вице-премьер Сербии.